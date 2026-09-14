Mathura News: आलाकमान तक पहुंचा सपा नेता का कारनामा

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सपा अल्पसंख्यक सभा से जुड़े प्रदेश पदाधिकारी ने एक महिला बैंककर्मी को झांसे में लेने की कोशिश की। महिला का मोबाइल नंबर हासिल कर फोन काॅल और व्हाट्सएप पर चैटिंग शुरू कर दी। आरोपी ने तारीफ का बहाना बनाते हुए कुछ ऐसी बात कह दी, जिसका महिला ने विरोध कर दिया। महिला के नाराज होने पर आरोपी ने दोबारा से चैट कर माफी मांगी। इसके बाद तारीफ करते हुए अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश की। कहा कि, इस बार सपा की सरकार बनने वाली है।सरकार बनते ही मुख्यमंत्री कोटे से डेपुटेशन पर आईएएस बनवा देंगे। महिला ने इसकी जानकारी अपने पति को दी। महिला के पति भी सरकारी कर्मचारी हैं। उन्होंने इस मामले की शिकायत सीओ सिटी आशना चाैधरी से कर दी। उधर, सपा के प्रदेश पदाधिकारी से जुड़ा होने पर इस मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया। स्थानीय सपा नेताओं ने जिलाध्यक्ष के माध्यम से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को रिपोर्ट भेज दी है।सपा सरकार में दिखाते राैबसपा सरकार में प्रदेश पदाधिकारी स्थानीय अधिकारियों पर राैब गालिब भी करते थे। अधिकारियों को यह कहकर प्रभाव में लेते थे कि वह मुख्यमंत्री के बहुत करीब हैं। इस बात को सही साबित करने के लिए वह मोबाइल फोन की स्क्रीन पर मुख्यमंत्री से हुई बात का साक्ष्य भी दिखाते थे।पार्टी हाईकमान को दी जानकारीइस मामले की जानकारी लखनऊ से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मांगी थी। पूरे प्रकरण की जानकारी दे दी गई है। अब इस प्रकरण को पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के सामने रखा जाएगा। - वीरेंद्र यादव, सपा जिलाध्यक्षडीएम-एसएसपी से की कार्रवाई की मांगकिसी भी राजनीतिक दल या प्रभावशाली व्यक्ति को महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। डीएम-एसएसपी से सपा अल्पसंख्यक सभा से जुड़े नेता पर लगे आरोपों की जांच करने की मांग की गई है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।- इंजी. कल्पना गर्ग, महानगर मंत्री, भाजपा