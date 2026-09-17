Mathura News: गोवर्धन में श्रीमद्भागवत कथा का भव्य शुभारंभ

विज्ञापन

कथा का आयोजन नवल सैनी द्वारा किया गया। भागवत वक्ता के रूप में नरोत्तम प्रसाद शास्त्री ने कथा का पाठ किया। कार्यक्रम में रविन्द्र सैनी, कुमारपाल सैनी, पंकज सैनी, रोहित सैनी सहित सैनी मोहल्ला के कई भक्त मौजूद रहे। कथा के शुभारंभ के साथ ही कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में श्रद्धालु हाथों में कलश लेकर भक्तिमय वातावरण में आगे बढ़े। स्थानीय भक्तों ने बताया कि श्रीमद्भागवत कथा के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का श्रवण कर भक्तों को आध्यात्मिक सुख मिल रहा है।गेस्ट हाउस परिसर में कथा स्थल को फूलों और धार्मिक प्रतीकों से सजाया गया। कथा के दौरान भक्तों ने ध्यानपूर्वक श्रवण किया और आरती में भाग लिया। आयोजक नवल सैनी ने कहा कि कथा का उद्देश्य भक्ति का प्रसार और समाज में सद्भाव बढ़ाना है। सैनी मोहल्ला के लोगों ने इस आयोजन को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। कलश यात्रा के दौरान भक्ति गीतों और जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा।