Mathura News: करदाता आउटरीच में टैक्स नियमों पर हुआ मंथन

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कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड क्षेत्र की प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त अपर्णा करन (आईआरएस) शामिल हुईं। आगरा के प्रधान आयकर आयुक्त (प्रथम) डॉ. संजय कुमार लाल (आईआरएस) के निर्देशन में कार्यक्रम हुआ। संचालन आयकर अधिकारी अजीत कुमार मिश्रा ने किया। कार्यक्रम में मथुरा और आसपास के क्षेत्रों के उद्योगपति, व्यापारी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, टैक्स अधिवक्ता, चिकित्सक तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी मौजूद रहे। अपर आयकर आयुक्त शैलेन्द्र श्रीवास्तव ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। योगेंद्र शर्मा एवं राहुल गोयल आदि मौजूद रहे।

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मथुरा। आयकर विभाग ने बुधवार को स्थानीय होटल में विशाल करदाता आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें एडवांस टैक्स, टीडीएस और फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर करदाताओं को जानकारी दी।