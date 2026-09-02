फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Swine flu alert

Mathura News: स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट

Wed, 02 Sep 2026 12:56 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:56 AM IST
विज्ञापन
Swine flu alert
मथुरा। आगरा-एनसीआर में मरीजों में स्वाइन फ्लू के लक्षण मिलने के बाद जिले में स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। हालांकि अभी तक जिले में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है लेकिन संक्रमण से बचाव के लिए चिकित्सकीय स्टाफ का वैक्सीनेशन कराया जाएगा। जरूरत पर उनके लिए पीपीई किट पहनने के इंतजाम किए जाएंगे।
विज्ञापन


स्वाइन फ्लू की आहट के चलते जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में बुखार के मरीजों की निगरानी शुरू कर दी गई है। मंगलवार को बुखार के 175 मरीज मिले। इनमें संदिग्ध मरीज मिलने पर उनकी जांच के लिए सैंपल भेजा जाएगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग के पास फिलहाल 195 वैक्सीन उपलब्ध हैं। बुधवार को 107 वैक्सीन और आने की उम्मीद है, जबकि 100 अतिरिक्त वैक्सीन की मांग भी भेजी गई है।
विज्ञापन

उपचार के लिए अस्पतालों में आवश्यक दवाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। चिकित्सा अधिकारी डॉ. रोहताश तेवतिया ने बताया कि स्वाइन फ्लू से चिकित्सकीय स्टाफ की सुरक्षा के लिए उनका वैक्सीनेशन कराया जाएगा। वहीं जिले के सभी अस्पतालों में बुखार के मरीजों को ट्रैक कर उनका रूट मैप जांचा जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन



--
जिले में स्वाइन फ्लू का अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। पड़ोसी जिलों में मामले सामने आने के बाद यहां सतर्कता बढ़ा दी है। यहां पर इसकी जांच के इंतजाम नहीं है। यहां से सैंपल लेकर आगरा भेजे जाते हैं। - डॉ. राधाबल्लभ, सीएमओ
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed