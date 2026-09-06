Mathura News: शुगर मिल.... छाता में 250 करोड़ से बनेगा पहला मल्टी यूनिट प्लांट

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शनिवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में कैबिनेट मंत्री ने बताया कि प्लांट की स्थापना तीन चरणों में दो वर्षों के भीतर पूरी की जाएगी। पहले चरण में 120 केएलपीडी क्षमता का एथनॉल प्लांट लगाया जाएगा। यह प्लांट गन्ने के शीरा से एथनॉल का उत्पादन करेगा। गन्ने की अनुपलब्धता की स्थिति में यह मक्का और धान से एथनॉल बनाएगा। यह एथनॉल प्लांट वर्ष में 11 माह तक चलेगा, जिससे प्रति वर्ष 369 लाख लीटर एथनॉल का उत्पादन होगा।परियोजना के दूसरे चरण में, जब क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होने लगेगा, तब चीनी मिल का प्लांट स्थापित किया जाएगा। यह प्लांट सीधे गन्ने से चीनी का उत्पादन करेगा। तीसरे चरण में एक को-जनरेशन प्लांट लगाया जाएगा। इस प्लांट से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इस प्रकार, छाता में स्थापित होने वाली यह इकाई प्रदेश की एकमात्र ऐसी अद्वितीय इकाई होगी जो तीनों प्लांट एक साथ संचालित करेगी।रोजगार के साथ किसानों को मिलेगा लाभइस मल्टीयूनिट प्लांट की स्थापना से क्षेत्र में पर्याप्त एथनॉल, चीनी और बिजली का उत्पादन होगा। यह परियोजना हजारों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। इस यूनिट के चालू होने से किसानों को लाभ मिलेगा। उनकी समस्याओं का निदान भी होगा। उन्होंने मथुरा क्षेत्र में गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की बात कही। वहीं, विभाग के स्तर से किसानों को गन्ने का बीज उपलब्ध कराया जाएगा।पहले भी हो चुके हैं प्रयासकैबिनेट मंत्री ने बताया कि छाता चीनी मिल को चालू कराने के लिए पहले छह बार निविदाएं जारी की गई थीं। निविदाएं निकालने के बावजूद किसी भी पक्ष ने आवेदन नहीं किया। उन्होंने चीनी मिल छाता के गेट पर धरना दे रहे पूर्व सैनिकों से अनुरोध किया कि वे धरना समाप्त कर प्लांट की स्थापना में सहयोग करें। जनपद में जिला गन्ना अधिकारी के पद के साथ-साथ 16 अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, जनपद में दो गन्ना क्रय केंद्र भी संचालित हैं। इस दाैरान विधायक बल्देव पूरन प्रकाश, विधायक गोवर्धन मेघश्याम सिंह, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, एसएसपी श्लोक कुमार आदि उपस्थित रहे।