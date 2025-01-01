Mathura News: श्रीकृष्ण की लीलाओं पर आधारित सांझी ने मोहा मन

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रसिक बल्लभ गोस्वामी की पानी पर तैरती सांझी आकर्षण रही। चित्रकार विश्वजीत, सेवानिवृत्त प्राचार्य उमा और मिर्जापुर की खुशबू ने भी कला का प्रदर्शन किया। बलदेव पब्लिक स्कूल, दक्ष एजुकेशन इंस्टीट्यूट और कार्ष्णि इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों की कलाकृतियों को सराहा गया। आगरा की सुनीता और अनुष्का तथा गोकुल की लक्ष्मी ने गोबर से पारंपरिक सांझी बनाई । संवादकार्यशाला में 40 छात्राओं ने सीखी सांझी कलामहोत्सव में कौशल विकास कार्यशाला और संगोष्ठी हुई। इसमें 40 छात्राओं ने पेपर कटिंग से सांझी बनाने का प्रशिक्षण लिया। अमरेश चंद्र भट्ट ने स्टेंसिल और रंगों के प्रयोग की विधि समझाई। खजानी वूमंस इंस्टीट्यूट की निदेशक शिप्रा राठी ने कहा कि सांझी कला को कौशल विकास से जोड़ने से रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी।