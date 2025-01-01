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Mathura News: श्रीकृष्ण की लीलाओं पर आधारित सांझी ने मोहा मन

Sat, 10 Oct 2026 12:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:01 AM IST
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'Sanjhi' art based on the divine plays of Shri Krishna captivates the heart
फोटो रसखान समाधि पर सांझियों का निरीक्षण करते ब्रिज तीर्थ प्रकाश परिषद के मुख्य सचिव शैलीकांत म
महावन। रसखान-ताज बीबी समाधि परिसर में पांच दिवसीय सांझी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद और जीएलए विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस महोत्सव में शुक्रवार को श्रीकृष्ण की लीलाओं को सांझी कला के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।
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रसिक बल्लभ गोस्वामी की पानी पर तैरती सांझी आकर्षण रही। चित्रकार विश्वजीत, सेवानिवृत्त प्राचार्य उमा और मिर्जापुर की खुशबू ने भी कला का प्रदर्शन किया। बलदेव पब्लिक स्कूल, दक्ष एजुकेशन इंस्टीट्यूट और कार्ष्णि इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों की कलाकृतियों को सराहा गया। आगरा की सुनीता और अनुष्का तथा गोकुल की लक्ष्मी ने गोबर से पारंपरिक सांझी बनाई । संवाद
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कार्यशाला में 40 छात्राओं ने सीखी सांझी कला

महोत्सव में कौशल विकास कार्यशाला और संगोष्ठी हुई। इसमें 40 छात्राओं ने पेपर कटिंग से सांझी बनाने का प्रशिक्षण लिया। अमरेश चंद्र भट्ट ने स्टेंसिल और रंगों के प्रयोग की विधि समझाई। खजानी वूमंस इंस्टीट्यूट की निदेशक शिप्रा राठी ने कहा कि सांझी कला को कौशल विकास से जोड़ने से रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी।

फोटो रसखान समाधि पर सांझियों का निरीक्षण करते ब्रिज तीर्थ प्रकाश परिषद के मुख्य सचिव शैलीकांत म

फोटो रसखान समाधि पर सांझियों का निरीक्षण करते ब्रिज तीर्थ प्रकाश परिषद के मुख्य सचिव शैलीकांत म

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