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Mathura News: काशीराम कॉलोनी के लोगों ने किया प्रदर्शन

Sat, 12 Sep 2026 12:53 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:53 AM IST
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Residents of Kashiram Colony staged a protest.
वृंदावन। काशीराम आवासीय काॅलोनी में स्थानीय लोगों ने शुक्रवार रात नगर निगम के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने नारे लगाते हुए रोष व्यक्त किया। एक दिन पहले ही निगम ने काॅलोनी के लोगों को जर्जर भवन खाली करने के लिए नोटिस जारी किए थे।
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काॅलोनी के दर्जनों लोगों ने देर रात हाथ में जारी नोटिस लेकर नगर निगम के विरोध में प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि काॅलोनी में भवनों की मरम्मत करने और मूलभूत सुविधा देने के बजाय भवनों को खाली कराने के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। यहां रहे रहे सैकड़ों निर्धन आखिर कहां जाएंगे। उनको वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराया जाए। एक दिन पहले ही नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त ने भवन के गिरासू भाग की मरम्मत कराने के लिए भवनों को खाली करने के लिए नोटिस जारी किए हैं। इस कार्य के लिए निगम ने लोगों को 15 दिन का समय दिया है। सर्वे टीम ने यहां अधिकांश भवनों को जर्जर और गिरासू पाया था।
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