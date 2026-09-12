Mathura News: काशीराम कॉलोनी के लोगों ने किया प्रदर्शन

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काॅलोनी के दर्जनों लोगों ने देर रात हाथ में जारी नोटिस लेकर नगर निगम के विरोध में प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि काॅलोनी में भवनों की मरम्मत करने और मूलभूत सुविधा देने के बजाय भवनों को खाली कराने के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। यहां रहे रहे सैकड़ों निर्धन आखिर कहां जाएंगे। उनको वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराया जाए। एक दिन पहले ही नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त ने भवन के गिरासू भाग की मरम्मत कराने के लिए भवनों को खाली करने के लिए नोटिस जारी किए हैं। इस कार्य के लिए निगम ने लोगों को 15 दिन का समय दिया है। सर्वे टीम ने यहां अधिकांश भवनों को जर्जर और गिरासू पाया था।