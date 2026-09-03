Mathura News: मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों पर बरसात ने फेरा पानी

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जिला प्रशासन एवं पुलिस की देखरेख में पिछले पांच दिनों से मुख्यमंत्री के वृंदावन आगमन की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। मुख्यमंत्री जिस रूट से होकर गुजरेंगे उन सभी रास्तों की दिनरात सफाई एवं रंगाई जा रही है। उधर मार्ग पर विद्युत प्रकाश से खास सजावट भी की जा रही है। बुधवार दोपहर को आई एक घंटे की बरसात ने तैयारियों पर कई स्थानों पर पानी फेर दिया। पवन हंस हेलीपैड के गेट से सटे कच्चा स्थान बरसात से धंस गया। इससे मार्ग पर पानी हेलीपैड की दीवार की ओर जाने लगा। उधर हेलीपैड से गीता शोध संस्थान में तक मार्ग के दोनों ओर कच्चा होने के कारण जगह-जगह जलभराव हो गया। बरसात बंद होते ही नगर निगम ने टीम को लगाकर मार्ग के दोनों भरे पानी को निकाला और उसे समतल किया। भक्ति स्तंभ मार्ग की सफाई कार्य युद्धस्तर पर नगर निगम की टीम द्वारा किया गया।उधर सीएम की सुरक्षा की दृष्टि से पवन हंस हेलीपैड को पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने अपने सुरक्षा घेरा में ले लिया है। 24 घंटे बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। हेलीपैड पर हर आने-जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। सीओ सदर वरुण मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री बृहस्पतिवार को वृंदावन आएंगे। हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षा व्यवस्था के सख्त इंतजाम किए गए हैं। उन रूटों पर सामान्य वाहनों के आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।