Mathura News: राघवेंद्र होंगे छप्पन भोग महोत्सव के मुख्य संयोजक

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गिरिराज सेवा समिति की बैठक में सर्वसम्मति से हुए चयन के बाद संस्थापक मुरारी अग्रवाल ने नवनिर्वाचित मुख्य संयोजक राघवेंद्र गर्ग को पटुका पहनाकर मुख्य संयोजक घोषित किया। समिति के अध्यक्ष दीनानाथ रामभवन की अध्यक्षता में हुई बैठक में राघवेंद्र गर्ग ने कहा कि छप्पन भोग दर्शन के लिए देश-विदेश से हजारों श्रद्धालु आते हैं। पिछले एक महीने से कोलकाता और ओडिशा के कारीगर भव्य राजमहल बनाने में जुटे हैं। थाईलैंड, मलेशिया और मॉरीशस से आए फूलों से सजावट की जाएगी। पूरी तलहटी को हरिप्रीतम का रूप दिया जा रहा है। शुद्ध गाय के घी से बने 21 हजार किलो छप्पन भोग व्यंजन गिरिराज प्रभु को अर्पित किए जाएंगे।25 सितंबर अनंत चतुर्दशी को पंडित शरद मुखिया द्वारा सोने, चांदी और नवरत्नों से राजाधिराज शैली में प्रभु का शृंगार किया जाएगा। मुख्य संयोजक राघवेंद्र गर्ग ने बताया कि पूरा समिति परिवार छप्पन भोग महोत्सव को भव्य बनाने के लिए जुटा हुआ है। इस अवसर पर समिति के महामंत्री अशोक कुमार आढ़ती, राजेंद्र कुमार सर्राफ, भगवान दास खंडेलवाल, कपिल अग्रवाल, नीरज गोयल, दिनेश सादाबाद, हरीश जैन सर्राफ, राजू-राजेश सर्राफ, पंकज जौहरी, बांके सोनी, विनय अग्रवाल, अंगूठी लल्लू सिंह, हरीश अग्रवाल (गिलट वाले), महेश मानसरोवर, सुनील बंसल, दिनेश मार्बिल, देवेश शरण सर्राफ, दीपक बाटी, कृष्ण कुमार कन्नू, दिनेश मंगल, आयुष मित्तल सर्राफ, प्रदीप खंडेलवाल आदि मौजूद रहे।