Mathura News: ग्रामीणों का एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन

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परिजन के अनुसार राजन उर्फ राजेश को पांच अक्तूबर की रात करीब 10 बजे गांव के ही कुछ लोगों ने बुलाया। आरोप है कि उन्होंने राजन को लाठी-डंडों से पीटा और गाड़ी में डालकर ले गए। राजन के भाई पूरन का कहना है कि घटना के बाद से राजन से कोई संपर्क नहीं हुआ है। परिजन ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। एसएसपी कार्यालय पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद वह शांत हुए। एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह का कहना है कि घटना से संबंधित सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। जांच जारी है और परिजन को न्यास का भरोसा दिया है।

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मथुरा। जमुनापार थाना क्षेत्र के गांव सिहोरा निवासी युवक का सुराग न मिलने पर गुस्साए ग्रामीणों ने शुक्रवार को एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। लाठी-डंडों से पीटने के बाद दोस्तों पर युवक को अगवा करने का आरोप लगाया है। वहीं शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और युवक का पता लगाए जाने की मांग की।