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Mathura News: किस्तों के 15.50 लाख ले गया निजी फर्म का कलेक्शन एजेंट

Sat, 29 Aug 2026 12:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:51 AM IST
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Private firm's collection agent makes off with 15.50 lakh in installment payments
मथुरा। एक कंस्ट्रक्शन फर्म का कलेक्शन एजेंट ग्राहकों द्वारा जमा कराई गई किस्तों के 15.50 लाख रुपये लेकर भाग गया। डाटा फीडिंग के दौरान खेल पकड़ में आ गया। फर्म स्वामी ने कलेक्शन एजेंट के खिलाफ कोतवाली में धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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कोतवाली क्षेत्र के कम्पू घाट निवासी रमाकांत कौशिक आरके कंस्ट्रक्शन फर्म के प्रोपराइटर हैं। उन्होंने दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया कि जमुनापार निवासी राकेश कुमार करीब आठ वर्ष से उनकी फर्म में कलेक्शन एजेंट था। वह ग्राहकों से किस्त की रकम लेकर रजिस्टर में एंट्री कर रसीद देता था। इस दौरान ग्राहकों ने यूपीआई के माध्यम से किस्त जमा करने की सुविधा मांगी तो फर्म के बैंक खाते से जुड़ी सुविधा उन्हें उपलब्ध करा दी गई। आरोप है कि राकेश ने यूपीआई का नेटवर्क खराब होने का बहाना बनाकर कई ग्राहकों की किस्तें फर्म के खाते में जमा कराने के बजाय अपने निजी बैंक खाते में ट्रांसफर कराना शुरू कर दिया।
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वित्तीय वर्ष 2024-25 का आईटीआर दाखिल करने के लिए फर्म के बैंक खाते के स्टेटमेंट को जांचा गया तो हिसाब में गड़बड़ी मिली। प्रोपराइटर ने राकेश से हिसाब मांगा तो उसने टालमटोल कर कंपनी में आना बंद कर दिया। कैश लेजर की प्रविष्टियों का मिलान करने पर 7.50 लाख रुपये का खेल पकड़ में आ गया। इसके अलावा 8 लाख रुपये की भी धोखाधड़ी की गई। प्रोपराइटर ने राकेश से पैसे वापस करने के लिए कहा तो मना कर दिया। परेशान सीओ सिटी आशना चौधरी ने बताया है कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कराई जा रही है।
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