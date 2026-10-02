Mathura News: पोशाक शोभायात्रा निकालकर लगाया ठाकुरजी का भोग
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:58 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:58 PM IST
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कोसीकलां। हलवाई एसोसिएशन द्वारा नगर में शुक्रवार को भव्य पोशाक शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा के रामलीला मैदान पहुंचने पर ठाकुरजी को भोग लगाकर महंत काठिया बाबा के निर्देशन में यात्रा में चल रहे साधुओं को प्रसाद का न्यौता दिया।
दोपहर में हलवाई एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ग्यालाल स्मृति भवन से पोशाक शोभायात्रा निकाली। बैंडबाजों की मधुर धुनों के मध्य पूर्व पालिकाध्यक्ष भगवत रूहेला, रामकिशन फालैनिया सिर पर पोशाक का थाल रखकर चल रहे थे। यात्रा के पड़ाव स्थल पर पहुंचकर भोग लगाया। यात्रा के कोसी पड़ाव पर पूरा नगर राधे-राधे के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। यात्रा का नगर पालिका चेयरमैन धर्मवीर अग्रवाल, रामलीला संस्थान अध्यक्ष गिर्राज चौधरी, तरुण सेठ, अग्रवाल सभा अध्यक्ष संजीव जाविया, वेदप्रकाश गोयल, राजीव अग्रवाल, देशबंधु अग्रवाल, अशोक बठैनिया, विष्णु शर्मा आदि ने स्वागत किया।
ब्रज यात्रा के पड़ाव के दूसरे दिन शाम को साधुओं की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। रामलीला मैदान से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई ग्यालाल स्मृति भवन पहुंची। यात्रा में साधु अपनी कलाबाजी का प्रदर्शन कर सभी को मोह रहे थे। रास्ते में पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। जहां साधुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। बजाजा बाजार में विनोद खंडेलवाल, भागचंद जैन, इंद्रसैन अग्रवाल, राधकिशन वर्मा, केशव खंडेलवाल, सौरभ कुमार, सचिन जैन, दीपू जैन, अतुल हाथरसिया, गोला जैन, मुकेश जैन आदि ने बाल भोग वितरित किया।
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दोपहर में हलवाई एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ग्यालाल स्मृति भवन से पोशाक शोभायात्रा निकाली। बैंडबाजों की मधुर धुनों के मध्य पूर्व पालिकाध्यक्ष भगवत रूहेला, रामकिशन फालैनिया सिर पर पोशाक का थाल रखकर चल रहे थे। यात्रा के पड़ाव स्थल पर पहुंचकर भोग लगाया। यात्रा के कोसी पड़ाव पर पूरा नगर राधे-राधे के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। यात्रा का नगर पालिका चेयरमैन धर्मवीर अग्रवाल, रामलीला संस्थान अध्यक्ष गिर्राज चौधरी, तरुण सेठ, अग्रवाल सभा अध्यक्ष संजीव जाविया, वेदप्रकाश गोयल, राजीव अग्रवाल, देशबंधु अग्रवाल, अशोक बठैनिया, विष्णु शर्मा आदि ने स्वागत किया।
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ब्रज यात्रा के पड़ाव के दूसरे दिन शाम को साधुओं की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। रामलीला मैदान से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई ग्यालाल स्मृति भवन पहुंची। यात्रा में साधु अपनी कलाबाजी का प्रदर्शन कर सभी को मोह रहे थे। रास्ते में पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। जहां साधुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। बजाजा बाजार में विनोद खंडेलवाल, भागचंद जैन, इंद्रसैन अग्रवाल, राधकिशन वर्मा, केशव खंडेलवाल, सौरभ कुमार, सचिन जैन, दीपू जैन, अतुल हाथरसिया, गोला जैन, मुकेश जैन आदि ने बाल भोग वितरित किया।
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