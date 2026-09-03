फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   path to cremation in shambles due to mud villagers

Mathura News: श्मशान का कच्चा मार्ग कीचड़ से बदहाल, ग्रामीणों का बुरा हाल

Thu, 03 Sep 2026 01:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:25 AM IST
विज्ञापन
path to cremation in shambles due to mud villagers
फोटो 2: गांव झपरा में बदहाल बना श्मशान स्थल मार्ग 
सौंख। गत दिनों हुई बारिश और गंदे पानी से श्मशान का रास्ता बदहाल है। इसके चलते गांव में हुई एक व्यक्ति की मौत के बाद ग्रामीण सोच में पड़ गए। देर रात को ग्रामीणों के सहयोग से मृत व्यक्ति के शव को ट्रैक्टर-ट्राॅली में रखकर श्मशान स्थल तक पहुंचाया। इसके बाद परिजन ने उसका अंतिम संस्कार किया। ग्रामीणों का कहना है कि बदहाल रास्ते को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों को जानकारी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
विज्ञापन



गोवर्धन ब्लॉक की ग्राम पंचायत रसूलपुर के गांव झपरा निवासी वीरेंद्र सिंह(58) पुत्र नत्थी सिंह की मंगलवार को शाम करीब 5 बजे मौत हो गई। देर रात करीब 10 बजे ग्रामीण जब मृतक की शव यात्रा लेकर श्मशान मार्ग के समीप पहुंचे तो वहां कीचड़, फिसलन व जलभराव को देखकर उनके कदम ठिठक गए। कीचड़ और गंदे पानी से लबालब मार्ग में झाड़ियां उगी होने के कारण पैदल निकलना भी मुश्किल था। लंबे विचार-विमर्श के बाद शव को ट्रैक्टर ट्रॉली से ले जाने का निर्णय लिया गया।
विज्ञापन

इसके बाद रात 11 बजे शव को ट्रैक्टर-ट्राॅली में रखकर ग्रामीण श्मशान स्थल पर पहुंचे और अंतिम संस्कार किया। ग्रामीण रामू सिंह का कहना है कि गांव के गंदे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से श्मशान जाने वाले रास्ते पर जलभराव और कीचड़ की स्थिति बनी हुई है। एसडीएम सुशील कुमार सिंह का कहना है कि बदहाल मार्ग का अधिकारियों से निरीक्षण कराया जाएगा। इसके श्मशान स्थल मार्ग की सड़क का निर्माण होगा।

फोटो 2: गांव झपरा में बदहाल बना श्मशान स्थल मार्ग 

फोटो 2: गांव झपरा में बदहाल बना श्मशान स्थल मार्ग 

फोटो 2: गांव झपरा में बदहाल बना श्मशान स्थल मार्ग 

फोटो 2: गांव झपरा में बदहाल बना श्मशान स्थल मार्ग 

फोटो 2: गांव झपरा में बदहाल बना श्मशान स्थल मार्ग 

फोटो 2: गांव झपरा में बदहाल बना श्मशान स्थल मार्ग 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed