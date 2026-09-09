Mathura News: अनियंत्रित बाइक डिवाइडर से टकराई, दो दोस्तों की मौत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:47 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:47 AM IST
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चौमुहां। वृंदावन परिक्रमा कर अपाचे बाइक से मथुरा की ओर लौट रहे दो दोस्तों की सड़क हादसे में मौत हो गई। थाना जैंत क्षेत्र में धौरेरा के पास प्रभु मार्बल के सामने रात करीब डेढ़ से दो बजे के बीच तेज रफ्तार बाइक अचानक असंतुलित होकर डिवाइडर पर बने पिलर से टकरा गई। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे की उपचार के दौरान सुबह करीब नौ बजे मौत हो गई।
मृतकों की पहचान गौरव गुप्ता (30) निवासी रोशन विहार, जमुनापार और रवि गुप्ता (26) निवासी लोहवन, यमुनापार के रूप में हुई है। दोनों आपस में दोस्त थे। सोमवार देर रात दोनों वृंदावन परिक्रमा करने के बाद बाइक से मथुरा की तरफ अपने घर लौट रहे थे। धौरेरा में प्रभु मार्बल के सामने पहुंचते ही बाइक अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर पर बने पिलर से जा टकराई।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक से सड़क पर जा गिरे। इसमें गौरव की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने रवि को गंभीर हालत में उपचार के लिए हाईवे स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया। सुबह करीब नौ बजे उसकी भी मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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गौरव के दो छोटे बच्चों के सिर से उठा पिता का साया
गौरव गुप्ता शादीशुदा था। उसके एक बेटा और एक बेटी है। हादसे में उसकी मौत से पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं रवि गुप्ता की अभी शादी नहीं हुई थी। दोनों दोस्तों की एक साथ मौत से लोहवन और रोशन विहार क्षेत्र में शोक की लहर है।
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मृतकों की पहचान गौरव गुप्ता (30) निवासी रोशन विहार, जमुनापार और रवि गुप्ता (26) निवासी लोहवन, यमुनापार के रूप में हुई है। दोनों आपस में दोस्त थे। सोमवार देर रात दोनों वृंदावन परिक्रमा करने के बाद बाइक से मथुरा की तरफ अपने घर लौट रहे थे। धौरेरा में प्रभु मार्बल के सामने पहुंचते ही बाइक अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर पर बने पिलर से जा टकराई।
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टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक से सड़क पर जा गिरे। इसमें गौरव की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने रवि को गंभीर हालत में उपचार के लिए हाईवे स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया। सुबह करीब नौ बजे उसकी भी मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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गौरव के दो छोटे बच्चों के सिर से उठा पिता का साया
गौरव गुप्ता शादीशुदा था। उसके एक बेटा और एक बेटी है। हादसे में उसकी मौत से पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं रवि गुप्ता की अभी शादी नहीं हुई थी। दोनों दोस्तों की एक साथ मौत से लोहवन और रोशन विहार क्षेत्र में शोक की लहर है।