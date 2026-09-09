Mathura News: अनियंत्रित बाइक डिवाइडर से टकराई, दो दोस्तों की मौत

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मृतकों की पहचान गौरव गुप्ता (30) निवासी रोशन विहार, जमुनापार और रवि गुप्ता (26) निवासी लोहवन, यमुनापार के रूप में हुई है। दोनों आपस में दोस्त थे। सोमवार देर रात दोनों वृंदावन परिक्रमा करने के बाद बाइक से मथुरा की तरफ अपने घर लौट रहे थे। धौरेरा में प्रभु मार्बल के सामने पहुंचते ही बाइक अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर पर बने पिलर से जा टकराई।टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक से सड़क पर जा गिरे। इसमें गौरव की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने रवि को गंभीर हालत में उपचार के लिए हाईवे स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया। सुबह करीब नौ बजे उसकी भी मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।गौरव के दो छोटे बच्चों के सिर से उठा पिता का सायागौरव गुप्ता शादीशुदा था। उसके एक बेटा और एक बेटी है। हादसे में उसकी मौत से पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं रवि गुप्ता की अभी शादी नहीं हुई थी। दोनों दोस्तों की एक साथ मौत से लोहवन और रोशन विहार क्षेत्र में शोक की लहर है।