Mathura News: जज के घर में चोरी करने वालों का नहीं लगा सुराग

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पुलिस के अनुसार जजेस कॉलोनी स्थित सरकारी आवास बंद था। इसी दौरान चोरों ने 4 से छह सितंबर की रात यहां से लाखों रुपये के आभूषण समेत 25 हजार रुपये पर हाथ साफ कर दिया था। घटना की जानकारी छह सितंबर की सुबह उस समय हुई, जब सामान पहुंचाने आए डिलीवरी बॉय ने मकान का ताला टूटा देखा। इसके बाद पुलिस ने तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की छह टीमों का गठन किया। एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह ने बताया है कि पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। कई संदिग्धों से भी पूछताछ जारी है।

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मथुरा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) के सरकारी आवास में चोरी करने वाले आरोपियों का अभी तक सुराग नहीं लगा है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से आरोपियों की शिनाख्त करने में जुटी है। कॉलोनी के साथ हाईवे क्षेत्र में अब तक 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा चुके हैं।