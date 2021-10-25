Mathura News: सड़क हादसे में भतीजे की मौत, चाचा गंभीर घायल

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पुलिस के अनुसार, गांव कौलाना निवासी अशोक और उनका 28 वर्षीय भतीजा पवन हरियाणा के बल्लभगढ़ स्थित एक कंपनी में नौकरी करते थे। बृहस्पतिवार देर रात दोनों बाइक से अपने गांव कौलाना लौट रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक नौहझील- बाजना रोड पर मानागढ़ी मोड़ के पास पहुंची, तभी अचानक अनियंत्रित होकर फिसल गई। दुर्घटना में दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। मार्ग से गुजर रहे एक राहगीर की नजर जब घायलों पर पड़ी तो उसने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रपुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने तुरंत एंबुलेंस की मदद से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौहझील भिजवाया।सीएचसी में डॉक्टरों ने जांच के बाद पवन को मृत घोषित कर दिया, वहीं गंभीर रूप से घायल चाचा अशोक को प्राथमिक उपचार के बाद नाजुक स्थिति में जिला अस्पताल मथुरा के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। नौजवान बेटे की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।