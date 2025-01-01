Mathura News: मौनिया साधकों ने श्रीकृष्ण के दर्शन कर खोला 12 वर्षों का मौन व्रत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मध्य प्रदेश के छतरपुर खजुराहो निवासी धर्मेंद्र एवं अमृतपाल परिवार के साथ 60 लोगों का दल वृंदावन आया। पिछले 12 वर्ष से भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए यह दल गोचारण के समय खेतों से मोर पंख एकत्र किए। मोरपंख लेकर ढोलक और नगाड़े के साथ उन्होंने प्रदेश के अधिकांश धर्म स्थलों में भ्रमण कर देवालयों में दर्शन करने के बाद वह वृंदावन आए। उन्होंने यहां मंदिरों के दर्शन किए और पारंपरिक दिवारी नृत्य किया। इसके बाद पूरा दल यमुना पहुंचा। स्नान करने के बाद यमुना पूजन किया।यमुना तट पर दिवारी नृत्य के साथ-साथ ब्रज के महत्व को लोक गीतों के माध्यम से गायन किया। पिछले 12 वर्षों से एकत्र मोरपंखों का यमुना में विसर्जन करने के साथ ही मौन व्रत खोला। दल के साथ आए धर्मेंद्र ने बताया कि यह प्राचीन धर्म परंपरा के तहत व्रत धारण करने वाले साधक जिन्हें मौनी या मोनिया कहा जाता है निर्धारित समय तक बिना कुछ बोले कठोर मौन और नियमों का पालन करते हैं। कई स्थानों पर यह संकल्प 12 वर्ष हर साल दिवाली के समय निभाया जाता है।उन्होंने यह परंपरा मुख्य रूप से भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति, संयम और गो सेवा का प्रतीक मानी जाती है। मौनी साधक हाथ में मोर पंख और लाठी लेकर नंगे पैर गांवों की परिक्रमा करते हैं और पारंपरिक दिवारी नृत्य करते हैं। जब साधक के तय वर्षों का संकल्प पूरा हो जाता है, तो वह अपने गांव या क्षेत्र से निकलकर श्रीकृष्ण की लीलास्थली वृंदावन आते हैं। यहां यमुना स्नान, मंदिरों में दर्शन और मोर पंख यमुना में अर्पित करने के बाद मौन व्रत खोलते हैं।