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Mathura News: पराली दहन में कमी के बावजूद मथुरा का पहला ही पायदान

Tue, 20 Oct 2026 11:39 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:39 PM IST
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Mathura ranks first despite a reduction in stubble burning
मथुरा। जिले में पराली दहन की घटनाएं तो कम हुई हैं, लेकिन प्रदेश में अब भी पहला ही स्थान बना हुआ है। यहां पहले 10 दिन में ही 40 तो अब अगले 10 दिन में मात्र 4 घटनाएं दर्ज हुई हैं। पराली जलाने वाले किसानों को जुर्माने का नोटिस भेजा गया है।
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यहां एक से 10 अक्तूबर तक ही सैटेलाइट से दर्ज 40 घटनाओं के साथ जिले का प्रदेश में पहला स्थान आया है। इसके बाद अगले 10 दिन में यहां सिर्फ 4 घटनाएं हुई हैं। इसमें अकेले छाता तहसील कीं ही सर्वाधिक 28 घटना हैं। वहीं मांट में 6, गोवर्धन में 8 और सदर में 2 घटनाएं हुईं हैं। । प्रदेश में अलीगढ़ दूसरे और गौतमबुद्ध नगर तीसरे स्थान पर है। पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना लगाकर उन्हें नोटिस भेजे गए हैं।
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पराली दहन की 44 घटनाओं में अब तक 13 किसानों पर 85 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
- आवेश कुमार सिंह, प्रभारी उप निदेशक कृषि
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