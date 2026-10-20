Mathura News: पराली दहन में कमी के बावजूद मथुरा का पहला ही पायदान

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यहां एक से 10 अक्तूबर तक ही सैटेलाइट से दर्ज 40 घटनाओं के साथ जिले का प्रदेश में पहला स्थान आया है। इसके बाद अगले 10 दिन में यहां सिर्फ 4 घटनाएं हुई हैं। इसमें अकेले छाता तहसील कीं ही सर्वाधिक 28 घटना हैं। वहीं मांट में 6, गोवर्धन में 8 और सदर में 2 घटनाएं हुईं हैं। । प्रदेश में अलीगढ़ दूसरे और गौतमबुद्ध नगर तीसरे स्थान पर है। पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना लगाकर उन्हें नोटिस भेजे गए हैं।पराली दहन की 44 घटनाओं में अब तक 13 किसानों पर 85 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।- आवेश कुमार सिंह, प्रभारी उप निदेशक कृषि