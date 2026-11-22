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हत्या का आरोप मृतक के छोटे दामाद सुखवीर पर लगा है, जो वारदात के बाद से फरार है। बताया जाता है कि वह पत्नी के छह माह से मायके में रहने से नाराज था। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। विज्ञापन



ओमप्रकाश अलीगढ़ के बसाई गांव के निवासी थे और मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनके परिवार में पत्नी, तीन बेटे विनोद, अरविंद, सुनील और तीन बेटियां हैं। घटना वाले दिन उनके मझले बेटे अरविंद की शादी थी। विज्ञापन विज्ञापन

हत्या का आरोप मृतक के छोटे दामाद सुखवीर पर लगा है, जो वारदात के बाद से फरार है। बताया जाता है कि वह पत्नी के छह माह से मायके में रहने से नाराज था। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।ओमप्रकाश अलीगढ़ के बसाई गांव के निवासी थे और मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनके परिवार में पत्नी, तीन बेटे विनोद, अरविंद, सुनील और तीन बेटियां हैं। घटना वाले दिन उनके मझले बेटे अरविंद की शादी थी। मथुरा के गोवर्धन थाना इलाके के गांव गांठोली में शुक्रवार की रात एक शादी समारोह मातम में बदल गया। बेटे की बरात में शामिल होने आए 62 वर्षीय पिता ओमप्रकाश की हत्या कर दी गई।

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ओमप्रकाश अलीगढ़ से गांठोली गांव बेटे की शादी में शामिल होने आए थे। सब्जी मंडी के पीछे बरात का कार्यक्रम चल रहा था और घर में खुशी का माहौल था। बरात चढ़ने के दौरान सड़क किनारे झाड़ियों में से चीखने की आवाज आई।

उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद दूल्हे के भाई ने अपने पिता की तलाश की तो वह नहीं मिले। इधर-उधर तलाशा गया तो वह झाड़ियों में वह लहूलुहान अवस्था में पड़े मिले। इनका गला कटा हुआ था।





ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनकी किसी धारदार हथियार से हत्या की गई है। इसकी खबर मिलते ही समारोह में चीख-पुकार मच गई और खुशियों का माहौल मातम में बदल गया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

हत्या की वजह पारिवारिक विवाद परिजन और ग्रामीणों के अनुसार, आरोपी सुखवीर और उसकी पत्नी रेखा के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। रेखा पिछले करीब छह महीने से अपने मायके में रह रही थी। आरोप है कि सुखवीर शराब पीने का आदी था और घटना के समय भी नशे में था। उसने पहले भी अपनी पत्नी को धमकी दी थी कि शादी होने दो, तेरे पिता को सबक सिखा दूंगा।





बताया जा रहा है कि इसी रंजिश के चलते उसने शादी समारोह के दौरान अपने ससुर को निशाना बनाया। इस खुलासे के बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले और मोबाइल सर्विलांस पर लगाया तो उसकी लोकेशन घटनास्थल के आसपास मिली।



गमगीन माहौल में पूरी हुईं शादी की रस्में रात में हत्या की घटना के बाद परिवार के सामने दोहरी चुनौती थी। एक ओर परिवार के मुखिया की मौत का दुख था, वहीं दूसरी ओर बेटे की शादी की रस्में भी पूरी करनी थीं। परिजन ने रातभर शोक के बीच धैर्य बनाए रखा। शनिवार सुबह गमगीन माहौल में ही दूल्हा-दुल्हन के फेरे कराए गए। परिजन का कहना है कि शादी की तारीख टल नहीं सकती थी, इसलिए भारी मन से रस्में निभानी पड़ीं।

