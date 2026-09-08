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Mathura News: महेश अग्रवाल अध्यक्ष, विशेष अग्रवाल दोबारा बने मंत्री

Tue, 08 Sep 2026 12:56 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:56 AM IST
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Mahesh Agarwal re-elected President; Vishesh Agarwal re-elected Secretary
फोटो : सौंख में अग्रवाल समाज चुनाव में अध्यक्ष पद पर विजयी महेश अग्रवाल अपने समर्थकों के साथ जश
सौंख। अग्रवाल समाज समिति के हुए चुनाव में महेश अग्रवाल अध्यक्ष और विशेष अग्रवाल मंत्री पद पर विजयी हुए। जबकि बांके बिहारी विसायती दूसरे स्थान पर रहे। सभी जीते प्रत्याशियों के समर्थकों जश्न का माहौल रहा। चुनाव अग्रवाल सेवा सदन के चौधरी हॉल में हुआ।
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सोमवार को कस्बा की अग्रवाल समाज समिति के अध्यक्ष समेत छह पदों के मतदान हुआ। इसमें अध्यक्ष पद पर दो प्रत्याशियों के बीच मुकाबला एकतरफा रहा। जबकि मंत्री पद के लिए कड़ा मुकाबला हुआ। अध्यक्ष पद पर महेश अग्रवाल को 446, कृष्ण कुमार अग्रवाल को 155 मत मिले। वही मंत्री पद पर विशेष अग्रवाल को 338 व हरिओम उर्फ शालू सिंघल को 264 मत हासिल किए। उपाध्यक्ष पद पर अभिषेक गर्ग को 396 मत मिले, वही लोकेश कुमार को 204 मत प्राप्त किए। उप मंत्री पद पर अंकित अग्रवाल को 214 मत मिले जबकि वैभव गर्ग ने 385 मत प्राप्त किए। कोषाध्यक्ष पद पर बांके बिहारी विसायती को 162 मत मिले। वही जुगलकिशोर गोयल 441 मतों के साथ विजयी रहे। निरीक्षक पद पर नवीन अग्रवाल को 359 मत प्राप्त किए और दीपक बंसल को 241 मत मिले।
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रामकुमार, प्रेमसागर, अनिल बंसल, संतोष, कृष्ण कुमार, बंटी, त्रिलोकी, शिवकुमार, रवि, राकेश निर्विरोध सदस्य निर्वाचित हुए। चुनाव अधिकारी गिरीश चौधरी व संजय बंसल ने संयुक्त रूप से परिणामों की घोषणा की। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष मनीशंकर बंसल, छेदालाल सिंघल, कपूर चंद राठिया, गिरधारी लाल सिंघल, पूर्व मंत्री साकेत गर्ग, हरिओम अग्रवाल आदि उपस्थित थे।
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फोटो : सौंख में अग्रवाल समाज चुनाव में अध्यक्ष पद पर विजयी महेश अग्रवाल अपने समर्थकों के साथ जश

फोटो : सौंख में अग्रवाल समाज चुनाव में अध्यक्ष पद पर विजयी महेश अग्रवाल अपने समर्थकों के साथ जश

फोटो : सौंख में अग्रवाल समाज चुनाव में अध्यक्ष पद पर विजयी महेश अग्रवाल अपने समर्थकों के साथ जश

फोटो : सौंख में अग्रवाल समाज चुनाव में अध्यक्ष पद पर विजयी महेश अग्रवाल अपने समर्थकों के साथ जश

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