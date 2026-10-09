फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Lakhs of rupees were defrauded in the name of a job offer.

Mathura News: नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी

Fri, 09 Oct 2026 12:55 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:55 AM IST
विज्ञापन
Lakhs of rupees were defrauded in the name of a job offer.
सुरीर। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के युवक से सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर 20 लाख रुपये की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित ने न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कराई है।
विज्ञापन

कोतवाली क्षेत्र के गांव सिंकदरपुर निवासी हरियोम ने दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि तीन साल पूर्व जिला बुलंदशहर के थाना अहमदगढ़ गांव नगला जगत निवासी जितेंद्र यादव से मुलाकात हुई थी। उसने उच्च अधिकारियों से जानकारी होने की बात कही और कहा कि तुम्हारी बेटी ने नेहा को यूपी पुलिस और तुम्हारे बेटा सौरभ की एयरफोर्स में नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया। आरोप है कि जितेन्द्र यादव ने उनकी मुलाकात लखनऊ में तीर्थ विकास अपार्टमेंट में तैनात स्वाती गुप्ता और बुलंदशहर जिला पंचायत में तैनात पीसीएस अधिकारी धर्मजीत त्रिपाठी से कराई। जितेन्द्र ने नौकरी की एवज में 20 लाख रुपये की मांग की।
विज्ञापन

9 लाख रुपये यूपीआई से ट्रांसफर किए। और एक्सिस बैंक मथुरा के अलग-अलग तीन चैक के जरिए सौरभ निवासी ललितपुर और अभय के नाम 11 लाख रुपये जारी किए। आरोप है कि जब मेरी बेटी व बेटे की नौकरी नहीं लगी तो मैंने जितेन्द्र से रुपये वापिस मांगे तो वह मेरे घर पर आया और मुझे धमकाने लगा कि अब तूने रुपये मांगे तो तेरे परिवार को मरवा दूंगा। सुरीर पुलिस का कहना है कि न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed