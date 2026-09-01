Mathura News: गरीब बेटियों की शादियों में आर्थिक मदद करेगा जाट समाज

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इस मौके पर समाज मे चल रही कुरीतियों को समाप्त करने पर विचार किया गया। साथ ही, गरीब व किसानों की बेटियों की शादियों में आर्थिक मदद करने पर चर्चा हुई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी ने समाज में एकता का संदेश देते हुए एक दूसरे की मदद करने की बात कही। इस मौके पर समाज को शिक्षित बनाने का संकल्प लिया गया। जिलाध्यक्ष राजेश चौधरी ने कहा कि आज भी देश के उच्च पदों पर जाट बिरादरी के लोग बैठे हैं।वह समाज को शिक्षित बनाने में योगदान देकर आगे बढ़ाने में मदद करें। विशेष रूप से बेटियों की शिक्षा पर जोर दिया जाए। उन्होंने केंद्र सरकार में जाटों को आरक्षण की मांग की। इस मौके पर देवी सिंह, शिवराज सिंह, दिगम्बर सिंह, बाबू लाल वर्मा, नेत्रपाल सिंह, नेपाल सिंह, राजू चौधरी, विकल सिंह, गंभीर सिंह, हरभान पंच, जीतेन्द्र सिंह, हम्भीर सिंह, केशव पहलवान, दिनेश सिंह आदि उपस्थित रहे।