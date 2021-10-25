Mathura News: सिटी में आज

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माधवी प्रदर्शनी दिवाली मेला नेशनल चैंबर सरस्वती कुंड मसानी पर सुबह 8 बजे।

स्पर्धा कार्यक्रम

शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों का खेल आधारित प्रशिक्षण स्पर्धा कार्यक्रम डाइट टाउनशिप में सुबह 10 बजे।

कुश्ती दंगल

विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन छाता में दोपहर 3 बजे।

रामलीला

श्रीराम लीला महोत्सव में भरत-मिलाप की लीला चौक बाजार में शाम 6 बजे।

रावण पुतला दहन महावन के रामलीला मैदान में शाम 7 बजे।

भरत मिलाप मेला का आयोजन छाता में शाम 7 बजे।

सुलोचना सती लीला का मंचन टैंटीगांव के गांव कराहरी में रात 8 बजे।

बैठक

आशा संगीनी कार्यकर्ती वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक तहसील परिसर में सुबह 11:30 बजे से।

दिवाली मेला