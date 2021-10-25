Mathura News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:03 AM IST
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:03 AM IST
विज्ञापन
दिवाली मेला
माधवी प्रदर्शनी दिवाली मेला नेशनल चैंबर सरस्वती कुंड मसानी पर सुबह 8 बजे।
स्पर्धा कार्यक्रम
शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों का खेल आधारित प्रशिक्षण स्पर्धा कार्यक्रम डाइट टाउनशिप में सुबह 10 बजे।
कुश्ती दंगल
विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन छाता में दोपहर 3 बजे।
रामलीला
श्रीराम लीला महोत्सव में भरत-मिलाप की लीला चौक बाजार में शाम 6 बजे।
रावण पुतला दहन महावन के रामलीला मैदान में शाम 7 बजे।
भरत मिलाप मेला का आयोजन छाता में शाम 7 बजे।
सुलोचना सती लीला का मंचन टैंटीगांव के गांव कराहरी में रात 8 बजे।
बैठक
आशा संगीनी कार्यकर्ती वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक तहसील परिसर में सुबह 11:30 बजे से।
विज्ञापन
माधवी प्रदर्शनी दिवाली मेला नेशनल चैंबर सरस्वती कुंड मसानी पर सुबह 8 बजे।
स्पर्धा कार्यक्रम
शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों का खेल आधारित प्रशिक्षण स्पर्धा कार्यक्रम डाइट टाउनशिप में सुबह 10 बजे।
कुश्ती दंगल
विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन छाता में दोपहर 3 बजे।
रामलीला
श्रीराम लीला महोत्सव में भरत-मिलाप की लीला चौक बाजार में शाम 6 बजे।
रावण पुतला दहन महावन के रामलीला मैदान में शाम 7 बजे।
भरत मिलाप मेला का आयोजन छाता में शाम 7 बजे।
सुलोचना सती लीला का मंचन टैंटीगांव के गांव कराहरी में रात 8 बजे।
बैठक
आशा संगीनी कार्यकर्ती वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक तहसील परिसर में सुबह 11:30 बजे से।