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Mathura News: सिटी में आज

Fri, 25 Sep 2026 01:47 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:47 AM IST
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In the city today
भजन संध्या
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केशव देव के भक्तों द्वारा साधुसेवा व भजन संध्या गौरी गोपाल आश्रम में सुबह 8 बजे।
सामूहिक गायन
नमामि भारतम् कार्यक्रम में वंदे मातरम का सामूहिक गायन कृष्णचन्द्र गांधी इंटर कॉलेज में सुबह 10 बजे।
वंदे मातरम का सामूहिक गायन कार्यक्रम सरस्वती शिशु मंदिर प्रताप बाजार वृंदावन में सुबह 10:30 बजे।
वंदे मातरम का सामूहिक गायन कार्यक्रम परमेश्वरी देवी धानुका सरस्वती विद्या मंदिर में सुबह 11 बजे।
वंदे मातरम का गायन शीलचन्द्र कैलाशी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बलदेव में सुबह 11 बजे।
छठी उत्सव
राधा रानी बधाई व छठी महोत्सव ठाकुर राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में सुबह 11 बजे।
पत्रिका का विमोचन
अग्रसेन जयंती महोत्सव की पत्रिका का विमोचन मुकुंद रिसोर्ट गोवर्धन चौराहा पर दोपहर 2 बजे।
विश्व फार्मासिस्ट दिवस
विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर कार्यक्रम सीएमओ कार्यालय सभागार में दोपहर 2 बजे।
प्रतिमा विसर्जन
श्री सिद्वि विनायक कॉलेज ऑफ लॉ द्वारा गणेश प्रतिमा विसर्जन यात्रा बिजलीघर गोवर्धन से दोपहर 3 बजे।
गणेश प्रतिमा विसर्जन जीएसकेजी विद्यालय बिरला मंदिर के पास से शाम 4 बजे।
चयन ट्रायल
एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए चयन ट्रायल जिला स्पोर्टस स्टेडियम गणेसरा में दोपहर 3 बजे।
श्रीमद भागवत कथा
श्रीमद् भागवत कथा जयपुर मंदिर वृंदावन में शाम 4 बजे से।
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