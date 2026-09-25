वृंदावन: बांकेबिहारी मंदिर के VIP कठघरे में रिंग सेरेमनी, वरमाला पहनाई; अंगूठी पहनाते वीडियो वायरल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आराध्य श्रीबांकेबिहारीजी के समक्ष वीआईपी कठघरे में खड़े होकर युवक-युवती ने पहले एक-दूसरे को वरमाला पहनाई और फिर अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म पूरी की।मंदिर परिसर में इस तरह के निजी कार्यक्रम में सामाजिक रस्में निभाने को लेकर भक्तों ने कड़ी आपत्ति जताई है। श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, न कि निजी कार्यक्रमों का स्थल। मंदिर में इस प्रकार की गतिविधियों से इसकी मर्यादा को ठेस पहुंच रही है।