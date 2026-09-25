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वृंदावन: बांकेबिहारी मंदिर के VIP कठघरे में रिंग सेरेमनी, वरमाला पहनाई; अंगूठी पहनाते वीडियो वायरल

Fri, 25 Sep 2026 12:46 PM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 25 Sep 2026 12:46 PM IST
सार

श्रीबांकेबिहारी मंदिर के वीआईपी कठघरे में युवक-युवती द्वारा रिंग सेरेमनी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों एक-दूसरे को वरमाला पहनाने के बाद अंगूठी पहनाते नजर आ रहे हैं, जिस पर श्रद्धालुओं ने आपत्ति जताई है।
 

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Ring Ceremony Inside Banke Bihari Temple VIP Enclosure Video Goes Viral
बांकेबिहारी मंदिर के वीआईपी कठघरे में रिंग सेरेमनी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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वृंदावन के श्रीबांकेबिहारी मंदिर के वीआईपी कठघरे में एक युवक और युवती द्वारा रिंग सेरेमनी किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद से श्रद्धालुओं और लोगों में गहरा रोष है।
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वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आराध्य श्रीबांकेबिहारीजी के समक्ष वीआईपी कठघरे में खड़े होकर युवक-युवती ने पहले एक-दूसरे को वरमाला पहनाई और फिर अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म पूरी की।
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मंदिर परिसर में इस तरह के निजी कार्यक्रम में सामाजिक रस्में निभाने को लेकर भक्तों ने कड़ी आपत्ति जताई है। श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, न कि निजी कार्यक्रमों का स्थल। मंदिर में इस प्रकार की गतिविधियों से इसकी मर्यादा को ठेस पहुंच रही है।
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