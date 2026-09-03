Mathura News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:30 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:30 AM IST
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शोभायात्रा
श्रीकृष्णोत्सव पर शोभायात्रा का आयोजन श्रीकृष्ण जन्मभूमि गेट न.1 से सुबह 9 बजे।
रूपसज्जा प्रतियोगिता
श्र कृष्ण रूपसज्जा प्रतियोगिता सरस्वती शिशु मंदिर कृष्णगंगा लाल दरवाजा में सुबह 9 बजे।
राष्ट्रीय चिंतन शिविर
भारतीय किसान क्रांति यूनियन का राष्ट्रीय चिंतन शिविर चित्रकूट मसानी पर सुबह 11 बजे।
भागवत कथा
श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन कोसीकलां के पथवारी देवी मंदिर पर दोपहर 2 बजे।
भजन संगीत
श्रीकृष्णोत्सव पर भजन संगीत कार्यक्रम पांचजन्य प्रेक्षागृह डैंपियर नगर में शाम 5 बजे।
लोक नृत्य प्रस्तुति
श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर संस्कार भारती की लोक नृत्य प्रस्तुति रसखान की समाधि, मुक्ताकाश मंच गोकुल में शाम 6 बजे।
विज्ञापन
श्रीकृष्णोत्सव पर शोभायात्रा का आयोजन श्रीकृष्ण जन्मभूमि गेट न.1 से सुबह 9 बजे।
रूपसज्जा प्रतियोगिता
श्र कृष्ण रूपसज्जा प्रतियोगिता सरस्वती शिशु मंदिर कृष्णगंगा लाल दरवाजा में सुबह 9 बजे।
राष्ट्रीय चिंतन शिविर
भारतीय किसान क्रांति यूनियन का राष्ट्रीय चिंतन शिविर चित्रकूट मसानी पर सुबह 11 बजे।
भागवत कथा
श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन कोसीकलां के पथवारी देवी मंदिर पर दोपहर 2 बजे।
भजन संगीत
श्रीकृष्णोत्सव पर भजन संगीत कार्यक्रम पांचजन्य प्रेक्षागृह डैंपियर नगर में शाम 5 बजे।
लोक नृत्य प्रस्तुति
श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर संस्कार भारती की लोक नृत्य प्रस्तुति रसखान की समाधि, मुक्ताकाश मंच गोकुल में शाम 6 बजे।