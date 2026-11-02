Mathura News: मैली यमुना में कैसे लगाएंगे आस्था की डुबकी

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11 नवंबर को यम द्वितीया का पर्व मनाया जाएगा। इस अवसर पर मथुरा में यमुना स्नान का विशेष धार्मिक महत्व है। मान्यता के चलते दूर-दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। भाई-बहन के इस पर्व पर श्रद्धालु यमुना में स्नान कर धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। ऐसे में यमुना की मौजूदा स्थिति पर्व की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रही है। यमुना की दुर्दशा देखकर श्रद्धालु किस स्थिति में आस्था की डुबकी लगाएंगे। यमुना को स्वच्छ बनाने लिए नालों के गंदे पानी को नदी में गिरने से रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।ये बोले स्थानीय लोगघाटों पर गंदगी और अव्यवस्था देखकर बाहर से आने वाले लोगों के मन में मथुरा की कैसी छवि बनेगी। पर्वों पर ही नहीं, सामान्य दिनों में भी घाटों की नियमित सफाई और व्यवस्था होनी चाहिए। -राजेश शर्मायमुना घाटों पर आने वाले लोगों को साफ-सफाई के साथ बैठने, कपड़े बदलने और महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान जैसी बुनियादी सुविधाएं भी विकसित होनी चाहिए। -ब्रज बल्लभ गोसाई