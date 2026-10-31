मथुरा: तीन मंजिला भवन में लगी भीषण आग, इलाके में मची अफरातफरी; दमकल ने पाया लपटों पर काबू

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जानकारी के अनुसार चौक बाजार के घीया मंडी में अबरार की टीवी रिपेयरिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान तीन मंजिला इमारत के निचले हिस्से में संचालित है। इसके ऊपर ढोलक की दुकान और अन्य दुकानें भी हैं। शनिवार सुबह अचानक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। दुकान से धुआं निकलता देख आसपास के लोगों ने शोर मचाया, लेकिन कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया।बताया गया कि इमारत के ऊपरी हिस्से में दुकानें होने के साथ ही परिवार भी रहता है। आग की भयावहता को देखते हुए लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया और पुलिस तथा दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी अजय कौशल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। दमकल विभाग की तीन गाड़ियां भी घटनास्थल पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने करीब डेढ़ घंटे तक कड़ी मशक्कत करते हुए आग बुझाई और उसे आसपास की दुकानों तथा इमारतों तक फैलने से रोका।आग से इलेक्ट्रॉनिक सामान, ढोलक की दुकान और अन्य सामग्री को नुकसान पहुंचने की आशंका है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। हालांकि नुकसान का वास्तविक आकलन किया जा रहा है। फिलहाल आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। पुलिस और संबंधित विभाग घटना की जानकारी जुटा रहे हैं।