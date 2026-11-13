Mathura News: तीन साल में सबसे ज्यादा बिके अनारक्षित टिकट

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रेलवे के अनारक्षित टिकट बिक्री काउंटर से मिले आंकड़ों के मुताबिक, इस बार दिवाली के दिन 13,066 टिकट बिके। इसके अगले दिन यह आंकड़ा बढ़कर 24,048 पहुंच गया। गोवर्धन पूजा पर 33,143 टिकटों की बिक्री हुई। वहीं भाई दूज पर सर्वाधिक 39,164 टिकट बिके।तीनों वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो कार्तिक अमावस्या और गोवर्धन पूजा पर टिकटों की बिक्री में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि भाई दूज पर वर्ष 2024 में 39,496 टिकट बिके थे, जो इस बार की बिक्री से 332 अधिक हैं। वर्ष 2025 में इन चार दिनों 93.93 लाख रुपये की आय प्राप्त हुई। वहीं इस वर्ष 1.11 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई।त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष इंतजाम किए थे। अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन के साथ अनारक्षित टिकट काउंटरों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गईं। -संजय कुमार गौतम, जनसंपर्क अधिकारी, आगरा मंडलवर्ष 20268 नवंबर-130669 नवंबर-2404810 नवंबर-3314311 नवंबर-39164वर्ष 202520 अक्तूबर- 1543321 अक्तूबर-1985922 -अक्तूबर2893223 अक्तूबर- 37941वर्ष 202431 अक्तूबर- 1294101 नवंबर-1603502 नवंबर-2698403 नवंबर-39496