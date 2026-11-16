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प्रेमी युवक द्वारा छल किए जाने पर छत्तीसगढ़ की युवती ने केशवधाम क्षेत्र स्थित राधा निकुंज गेस्ट हाउस के कमरे में पंखे से फंदा लगाकर जान दे दी। उसके शव के पास से एक पांच लाइन का सुसाइड नोट मिला है। पिता का फोन कॉल न उठाने पर गेस्ट हाउस संचालक ने कमरे में जाकर देखा तो युवती का शव लटका मिला। पुलिस ने परिजन को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस एवं फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है।

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छत्तीसगढ़ के रायपुर निवासी 24 वर्षीय पार्वती मरांडी 13 नवंबर को अकेले घर से आईं थी। उसे 16 नवंबर तक के लिए कमरा बुक किया था। वह केशवधाम स्थित राधा निकुंज गेस्ट हाउस में ठहरीं थीं। रविवार सुबह जब उसके पिता रामचंद्र ने बेटी को फोन किया तो उठा नहीं। इस पर पिता ने गेस्ट हाउस के रिसेप्शन पर फोन कर बेटी का हाल जानने का प्रयास किया। होटल कर्मी युवती के कमरे पर पहुंचा तो नजारा देखकर हैरान रह गया। कमरा अंदर से खुला हुआ था। अंदर युवती का शव पंखे से शाॅल से फंदे पर लटका हुआ था।

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