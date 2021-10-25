Mathura News: डेंगू-मलेरिया के खिलाफ मैदान में उतरा स्वास्थ्य विभाग

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12 से 31 अक्तूबर तक चलने वाले दस्तक अभियान में स्वास्थ्यकर्मी घर-घर पहुंचकर लोगों को संचारी रोगों के प्रति जागरूक करेंगे और बचाव के उपाय बताएंगे। सीएमओ डॉ. राधावल्लभ ने बताया कि इस बात पर है कि मच्छरों के पनपने की जगहों को खत्म किया जाए। लोगों से पानी के बर्तन, ड्रम और टंकियों को ढककर रखने तथा सप्ताह में कम से कम एक बार पानी खाली कर बर्तनों को साफ करने की अपील की गई। टूटे बर्तन, पुराने टायर, फूलदान और ऐसे अन्य सामान, जिनमें बारिश का पानी जमा हो सकता है, उन्हें घर या आसपास खुला न छोड़ने को कहा गया है। जहां पानी का जमाव रोकना संभव न हो, वहां विभागीय सलाह के अनुसार उपाय करने की बात कही गई।बुखार को नजरअंदाज न करेंस्वास्थ्य विभाग ने लोगों से बुखार को हल्के में न लेने की अपील की है। बुखार होने पर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र अथवा स्वास्थ्य कार्यकर्ता से रक्त की जांच कराने और चिकित्सक की सलाह के अनुसार दवा की पूरी खुराक लेने को कहा गया है। मच्छरों से बचाव के लिए सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करने, शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनने तथा मच्छर रोधी उपाय अपनाने की सलाह दी गई। तेज बुखार में बिना चिकित्सकीय सलाह के एस्पिरिन या ब्रुफेन जैसी दवाओं का सेवन न करने को भी कहा गया।