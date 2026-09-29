Mathura News: जीएलए यूनिवर्सिटी ने संभाली कुसुम सरोवर की सफाई की कमान

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ऐतिहासिक कुसुम सरोवर की सफाई न होने के कारण पानी के विषैला होने से हजारों मछलियां मर गई थी। अमर उजाला ने इस समस्या को 29 सितंबर के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया। खबर के प्रकाशित होने के बाद इस सरोवर को गोद लेने वाला जीएलए विश्वविद्यालय प्रशासन व नगर पंचायत प्रशासन हरकत में आ गया। उन्होंने मंगलवार को कर्मचारियों की टीम भेज कर न केवल सरोवर में चूने का छिड़काव कराया, बल्कि सफाई भी कराई। स्वच्छता और स्वास्थ्य मानकों का ध्यान रखते हुए मरी हुई मछलियों को तुरंत गड्ढा खुदवाकर भू-समाधि दी, ताकि क्षेत्र में दुर्गंध या बीमारी न फैले। यही नहीं, सरोवर और पार्कों की सुरक्षा व रखरखाव को पुख्ता करने के लिए विवि की ओर से चार प्रांतीय रक्षक दल के जवान तैनात किए गए है। इसके अलावा, पार्कों की देखरेख और नियमित सफाई के लिए तीन सफाई कर्मचारी और तीन माली स्थायी रूप से कार्य पर लगाए गए है।पानी में चूना डालने से कुछ कम हुई मृत्यु दरजीएलए यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा कुसुम सरोवर के पानी में चूना डलवाया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कदम से पानी का शोधन हुआ है और मछलियों की मौत के मामलों में पिछले दिनों की तुलना में कुछ कमी आई है। उनका कहना है कि इस तरह की घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश लगाए जाने के लिए नियमित देखरेख आवश्यक है। तभी इस पवित्र कुंड के साथ न्याय हो सकेगा और श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत नहीं होंगी।सफाई कर्मचारी भेज कर कुसुम सरोवर के पानी में मरी मछलियों को कुसुम सरोवर पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों के सहयोग से पानी से बाहर निकलवाया जा रहा है। पूरे सरोवर की सफाई कराकर यहां सौंदर्यीकरण के काम कराए जाएंगे।रामफल मुंशी, अध्यक्ष, नगर पंचायत राधाकुंड