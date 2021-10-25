Mathura News: मुस्कीन, मोहित समेत चार खिलाड़ी मंडलीय ट्रायल के लिए चयनित
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:18 AM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:18 AM IST
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मथुरा। स्व. मोहन पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम में सोमवार को जिला स्तरीय सीनियर पुरुष बॉक्सिंग और कबड्डी टीम के लिए ट्रायल हुए। इसमें खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। बॉक्सिंग में पांच और कबड्डी में चार खिलाड़ियों का मंडलीय स्तर के लिए चयन किया गया।
सीनियर पुरुष बॉक्सिंग ट्रायल में मुस्कीन, नितिन माथुर, पुष्पेंद्र कुमार, प्रिंस वर्मा और आकाश गावर ने बाजी मारी। सभी चयनित खिलाड़ी मंगलवार दोपहर दो बजे से आगरा में होने वाले मंडलीय सीनियर पुरुष बॉक्सिंग ट्रायल में प्रतिभाग करेंगे। वहीं जिला स्तरीय सीनियर पुरुष कबड्डी ट्रायल में मोहित, तुषार, कन्हैया चौधरी और होशियार ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए मंडलीय टीम के ट्रायल में जगह बनाई। इन खिलाड़ियों का मंगलवार को आगरा स्थित एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में मंडलीय टीम के लिए चयन ट्रायल होगा। उप जिला क्रीड़ा अधिकारी आजाद सिंह ने बताया कि जिला स्तर पर चयनित खिलाड़ियों को मंडलीय ट्रायल में प्रतिभाग कराया जाएगा। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मंडलीय टीम में जगह मिलेगी।
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सीनियर पुरुष बॉक्सिंग ट्रायल में मुस्कीन, नितिन माथुर, पुष्पेंद्र कुमार, प्रिंस वर्मा और आकाश गावर ने बाजी मारी। सभी चयनित खिलाड़ी मंगलवार दोपहर दो बजे से आगरा में होने वाले मंडलीय सीनियर पुरुष बॉक्सिंग ट्रायल में प्रतिभाग करेंगे। वहीं जिला स्तरीय सीनियर पुरुष कबड्डी ट्रायल में मोहित, तुषार, कन्हैया चौधरी और होशियार ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए मंडलीय टीम के ट्रायल में जगह बनाई। इन खिलाड़ियों का मंगलवार को आगरा स्थित एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में मंडलीय टीम के लिए चयन ट्रायल होगा। उप जिला क्रीड़ा अधिकारी आजाद सिंह ने बताया कि जिला स्तर पर चयनित खिलाड़ियों को मंडलीय ट्रायल में प्रतिभाग कराया जाएगा। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मंडलीय टीम में जगह मिलेगी।
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