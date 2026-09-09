Mathura News: जमीन की रंजिश में दो पक्षों में मारपीट, पांच घायल

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गांव जचौंदा निवासी माधव सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका गांव के कुछ लोगों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। सोमवार शाम करीब 6:20 बजे उनके भाई रामू और अमित कार से मथुरा से घर लौट रहे थे। रोहित के घर के पास कपिल पुत्र हरिश्चन्द ने बुलेट मोटरसाइकिल कार के सामने लगाकर रास्ता रोक दिया। इसके बाद राहुल, कोमल, साहिल, रोहित, लक्ष्मण, गौरव व मनीष समेत अन्य लोग मौके पर पहुंच गए। आरोपियों ने लाठी-डंडों से कार के शीशे तोड़ दिए और रामू व अमित को बाहर खींचने का प्रयास किया। दोनों किसी तरह कार लेकर वहां से निकलकर घर पहुंचे। इसके बाद हरिश्चन्द व अजनो समेत 7-8 अज्ञात लोग मोटरसाइकिलों से पीछा करते हुए रामू के घर के सामने पहुंच गए। आरोप है कि कुछ लोगों के हाथों में फरसा और सरिया थे। रामू और अमित को कार से बाहर निकालकर मारपीट की गई।बीच-बचाव करने पहुंचे परिवार के अन्य लोगों पर भी हमला किया गया। पीड़ित पक्ष के अनुसार, हमले में बिजेन्द्र सिंह, हाकिम सिंह, कान्हा, माधव सिंह और अमन घायल हुए हैं। चीखपुकार सुनकर मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों को देख कर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से चले गए। घटना के बाद परिजन घायलों को थाना गोवर्धन लेकर पहुंचे। पुलिस ने घायलों को चिकित्सकीय परीक्षण एवं उपचार के लिए सीएचसी गोवर्धन भेजा। चोटों की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सकों ने घायलों को जिला अस्पताल मथुरा रेफर कर दिया।