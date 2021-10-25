Mathura News: कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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नौहझील थाना क्षेत्र के सद्दीकपुर गांव निवासी आशा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि आठ अक्तूबर को वह जिला कांग्रेस पार्टी के धरना-प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची थीं। आरोप है कि वहां जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर, विवेक धनगर और राजन पाठक के चालक ने उनके साथ अभद्रता की। जिलाध्यक्ष के कहने पर तीनों ने उनके साथ गाली-गलौज की और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। महिला के पति ज्ञान सिंह ने इसका विरोध किया तो तीनों ने उनको भी लात-घूंसों और थप्पड़ों से पीटा। घटना के दौरान दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद थे।एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह ने बताया है कि वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। वहीं जिलाध्यक्ष का कहना है कि पुलिस को निष्पक्ष जांच करने के बाद प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए। पुलिस मेरी छवि धूमिल कर रही है। विवाद के दौरान वह वहां मौजूद नहीं थे।