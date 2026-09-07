Mathura News: स्कॉर्पियो की टक्कर से बाइक सवार पिता-पुत्र की मौत

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रिफाइनरी थाना प्रभारी प्रवीण कुमार तिवारी के अनुसार, शनिवार शाम मंगल बाजार कट सर्विस रोड, टाउनशिप के पास गुजरात नंबर की स्कार्पियो ने बाइक सवार चार लोगों को टक्कर मार दी। बाइक पर बसेड़ी, धौलपुर निवासी विजय सिंह अपनी पत्नी सपना सिंह, 11 वर्षीय बेटी खुशी और करीब छह वर्षीय बेटे के साथ जा रहे थे। टक्कर लगने से चारों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद स्कार्पियो स्वामी रिफाइनरी टाउनशिप निवासी सतीश चौधरी घायलों को उपचार के लिए गोवर्धन अस्पताल, नवादा लेकर पहुंचे।चिकित्सकों ने विजय सिंह और उनके बेटे की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जयपुर रेफर कर दिया। परिजन दोनों को लेकर जयपुर के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही दोनों की मौत हो गई। घायल सपना सिंह और उनकी 11 वर्षीय बेटी खुशी का अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। सीओ ने बताया कि पीड़ित पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।