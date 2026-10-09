Mathura News: लोकगीतों की मस्ती में झूमा दीनदयाल मेला पंडाल

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आगरा की महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने महिलाओं की प्रस्तुतियों की सराहना की। संयोजक की जिम्मेदारी रीना सिंह और डॉ. जमुना शर्मा ने निभाई, जबकि सहसंयोजक के रूप में कमलेश चौहान और प्रमिला राजपूत ने सहयोग किया।इससे पूर्व बृहस्पतिवार रात हुए कवि सम्मेलन का शुभारंभ राज्यसभा सदस्य नवीन जैन, क्षेत्र प्रचारक महेंद्र शर्मा, निदेशक सोनपाल जैन ने दीप जलाकर किया। सपना सोनी ने मां शारदे की वंदना की। सुमित ओरछा ने दीनदयाल के एकात्मदर्शन पर कविता सुनाई। कवयित्री प्रियंका राय, कवि राव अजात शत्रु, कवियित्री सपना सोनी, कवि सुदीप भोला, आदि ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत कीं। कवि विष्णु सक्सेना ने आसमान छू लो तो फूल मत जाना, भला करो तो याद मत रखना सुनाकर वाह-वाही लूटी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, अध्यक्ष सोहन लाल शर्मा, मंत्री मनीष अग्रवाल, कोषाध्यक्ष नरेंद्र पाठक, कार्यक्रम संयोजक जगमोहन पाठक आदि मौजूद रहे।इधर शुक्रवार को सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में 608 विद्यार्थी शामिल हुए। संयोजक ओम प्रकाश शर्मा, प्रधानाचार्य लोकेश्वर प्रताप सिंह, शिक्षक गिर्राज सिंह, डाॅ. संध्या श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। वहीं स्वस्थ गोवंश प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार दीनदयाल धाम के माधव की गाय ने जीता, जबकि राजेंद्र की गाय दूसरे और गिर्राज गोशाला की गाय तृतीय रही। उप्र. गोसवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय, दुवासु के कुलपति डा. अभिजीत मित्रा ने पालकों को कई योजनाएं बताई। के सहायक आचार्य डाॅ. रामसेवक यादव, डाॅ. श्वेता सचान, राजेंद्र पाठक, चंद्रकांत और गौरी शंकर पाठक ने गायों के स्वस्थ होने का राज बताया। संचालन महीपाल सिंह ने किया।