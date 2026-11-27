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संवाद न्यूज एजेंसीमंगला (चंबा)। पुंदला गांव के जंगल में शादी समारोह में शामिल होने जा रही महिला के साथ मारपीट कर सोने के गहने छीनने का मामला सामने आया है।आरोप है कि ओहली निवासी अभिषेक ने कौशल्या को सुनसान रास्ते पर सड़क से नीचे धकेल दिया और सिर पर पत्थर से वार कर उसके पहने हुए सोने के गहने छीन लिए। महिला की शिकायत पर पुलिस थाना सदर चंबा में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।पुलिस को दी शिकायत में कौशल्या ने बताया कि वह पुंदला में एक शादी समारोह में जा रही थीं। रास्ते में अभिषेक उनका पीछा करते हुए आया। जंगल के सुनसान हिस्से में उसने कथित तौर पर महिला को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और सिर पर पत्थर से वार किया। इसके बाद वह उनके सोने के गहने लेकर फरार हो गया।शुक्रवार को स्थानीय युवाओं और पंचायत के लोगों की टोलियां आरोपी की तलाश में जंगल की ओर रवाना हुईं। पूरे दिन तलाश करने के बावजूद देर शाम तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। ग्रामीणों ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार सकलानी ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।