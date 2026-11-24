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यह घटना सोमवार दोपहर करीब तीन बजे हूलू पुल के पास हुई। एक टैंकर रिफाइनरी से पेट्रोलियम पदार्थ लेकर इगलास की ओर जा रहा था, तभी उसमें खराबी आ गई और वह हाईवे पर खड़ा हो गया। पीछे से आ रहे दूसरे टैंकर ने अनियंत्रित होकर खड़े टैंकर में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर की आवाज तेज धमाके जैसी थी, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। मृतक चालक की पहचान इगलास थाना क्षेत्र के मोजीपुरा निवासी कुंवरपाल सिंह के रूप में हुई है। परिचालक श्यामवीर सिंह, जो अगोरना थाना इगलास के निवासी थे, ने उपचार के लिए ले जाते समय दम तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।हादसे के कारण मार्ग हुआ अवरुद्धहादसे के बाद दोनों टैंकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर सड़क के बीच में आ गए थे। इससे कुछ समय के लिए मार्ग अवरुद्ध हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की सहायता से दोनों वाहनों को हटवाकर मार्ग को साफ कराया। गनीमत रही कि पेट्रोलियम पदार्थ से भरे टैंकरों में आग नहीं लगी, नहीं तो और भी बड़ा हादसा हो सकता था।हाईवे पर बढ़ते हादसों से चिंताजयपुर बरेली हाईवे पर लगातार हो रहे हादसों से स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ रही है। सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हाल ही में इस हाईवे पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। एक्सप्रेसवे पर भी वाहनों में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, जैसे यात्रियों से भरी बस और इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जा रहे कंटेनर में आग। स्थानीय ग्रामीण इन लगातार हो रहे हादसों से चिंतित हैं।