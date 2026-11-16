मथुरा में भाजपा की चिंतन बैठक आज: पांच जिलों से बुलाया फोर्स, एक हजार पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा

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यूपी विधानसभा चुनाव-2027 में जीत की हैट्रिक लगाने के लक्ष्य के साथ भाजपा की फरह के परखम में दो दिवसीय चिंतन बैठक होने जा रही है। फरह के पंडित दीनदयाल उपाध्याय गो अनुसंधान केंद्र में होने वाले इस महामंथन में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं समेत करीब 50 दिग्गज शामिल होंगे।

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बैठक में चुनावी रणनीति के साथ संगठन की कमजोरियों, कार्यकर्ताओं की नाराजगी और बूथ प्रबंधन की समीक्षा होगी। पार्टी का मकसद चुनाव से पहले प्रदेश के सभी छह संगठनात्मक क्षेत्रों में अपनी तैयारियों को व्यवस्थित करना है। इस बार भाजपा ने दूसरे राज्यों के अनुभवी संगठन नेताओं को भी उत्तर प्रदेश की चुनावी जिम्मेदारी देने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 2 बजे तक हेलिकाॅप्टर से परखम पहुंच जाएंगे। वहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन मंगलवार को चिंतन बैठक में शामिल होंगे।



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बैठक को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की तैयारियां पूरी कर ली हैं। पांच जिलों से पुलिस बल बुलाया गया है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को त्रिस्तरीय रखा जाएगा एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह ने बताया है कि आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, फिरोजाबाद और हाथरस से पुलिस फोर्स मथुरा पहुंचेगा। सुरक्षा व्यवस्था की कमान पांच एएसपी और 19 सीओ संभालेंगे। इनके साथ दो कंपनी पीएसी भी तैनात रहेंगी।



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