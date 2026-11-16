मथुरा न्यूज: पद्मश्री रमेश बाबा को श्रद्धांजलि देने  बरसाना आ सकते हैं सीएम योगी, पुलिस ने परखी सुरक्षा

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मुख्यमंत्री के संभावित आगमन से पहले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बरसाना पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने माताजी गोशाला स्थित हेलीपैड, कार्यक्रम स्थल और आवागमन के मार्गों का निरीक्षण किया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा और यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ इससे पहले चार बार बरसाना आ चुके हैं। 24 फरवरी 2018 को लठामार होली में शामिल हुए थे। तीन मार्च 2020 को लड्डू होली में शामिल होकर राधारानी मंदिर में दर्शन किए थे। सात जून 2022 को राधारानी के दर्शन के साथ संत विनोद बाबा से मुलाकात की थी। इसके बाद सात मार्च 2025 को लड्डू होली में शामिल होकर रंगोत्सव में सहभागिता की थी। संवादब्रजनिष्ठ संत रमेश बाबा भी श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति का सपना देखते थे। वे वर्ष 2015 के यमुना मुक्ति आंदोलन की तरह जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन के भी पक्षधर थे। यह बात श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण के हिंदू पक्षकार एवं श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह एड. ने कही।वह श्रीमान मंदिर की श्री राधारानी ब्रज चौरासी कोस यात्रा के मधुवन पड़ाव में हुई कथा संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रमेश बाबा से अक्सर पर मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलता रहा है। उनका मानना था कि जन्मभूमि के लिए बड़ा आंदोलन होना चाहिए। महेंद्र प्रताप ने कहा कि मंदिर चार बार तोड़ने एवं मूल गर्भगृह पर मस्जिद बनाने का मुद्दा धार्मिक आस्था के साथ ऐतिहासिक-सांस्कृतिक विरासत से भी जुड़ा है। बाबा की प्रेरणा से शुरू अभियान मंदिर निर्माण तक जारी रहेगा। कथा व्यास भक्तशरण दास ने मथुरापुरी का वर्णन किया। इस दौरान मंदिर के कार्यकारी अध्यक्ष राधाकांत शास्त्री, सचिव सुनील शास्त्री, नरसिंह दास आदि मौजूद रहे।