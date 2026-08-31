फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Cash and jewelry stolen from woman in auto-rickshaw

Mathura News: ऑटो में सवार महिला की नकदी और आभूषण चोरी

Mon, 31 Aug 2026 01:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:28 AM IST
विज्ञापन
Cash and jewelry stolen from woman in auto-rickshaw
राया। थाना क्षेत्र में चार दिन के भीतर ऑटो-रिक्शा में चोरी की दो वारदातें हुई हैं। इन घटनाओं में यात्रियों के सोने-चांदी के आभूषण और नकदी चोरी हो गए। पुलिस एक महिला और उसके साथी की तलाश कर रही है, जो इन वारदात को अंजाम दे रहे हैं।
विज्ञापन

घटना रविवार को हुई जब मुरसान के बढ़ा खुर्द निवासी शशि के बैग से 20 हजार रुपये, एक सोने की जंजीर और सात अंगूठियां चोरी हो गईं। शशि सोनई से ऑटो में बैठकर राया आ रहीं थीं और बिचपुरी चौकी के पास उतरने पर उन्हें चोरी का पता चला। शशि का कहना है कि उनके साथ एक महिला यात्री बैठी थी। आरोप है कि उसी महिला ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है।
विज्ञापन

सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इससे दो दिन पहले, भरुआ गांव निवासी गीता के गले से सोने की जंजीर चोरी हुई थी। गीता अपने पिता सुरेश चंद्र के साथ मुरसान से ऑटो में बैठकर अपने मायके लौट रहीं थीं। इन वारदात से परेशान ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से चोर गिरोह को पकड़ने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

गिरोह का तरीका
स्थानीय लोगों के अनुसार, मुरसान से राया के बीच एक महिला सक्रिय है। यह महिला यात्री बनकर ऑटो में बैठती है और चोरी करती है। घटना को अंजाम देने के बाद वह रास्ते में उतर जाती है। उसके पीछे एक युवक बाइक से चलता है, जिसके साथ वह चली जाती है। पुलिस इस महिला और उसके बाइक सवार साथी की तलाश कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed