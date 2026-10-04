यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा: पुलिस की गाड़ी से टकराने के बाद जल उठी कार, एक की माैत; महिला समेत तीन घायल

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रविवार को यमुना एक्सप्रेस वे पर थाना राया क्षेत्र में माइल स्टोन 107 के समीप पुलिस की गश्त कर रही गाड़ी की होंडा सिटी कार से भिड़त हो गई। टक्कर के बाद होंडा सिटी कार में भीषण आग लग गई। कार में भीषण लपटें देख एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार थम गई।सीओ मांट अमरनाथ यादव ने बताया की हादसे में कार में सवार दिल्ली के राजौरी गार्डन निवासी राघव की मौत हो गई, जबकि उसकी बहन प्रतिभा घायल हो गईं है। इसके अलावा पुलिस की गश्त की गाड़ी में सवार पुलिस कर्मी अनिल और चालक प्रताप सिंह घायल हो गए।