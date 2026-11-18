विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

परखम स्थित पंडित दीनदयाल गो-अनुसंधान केंद्र में आयोजित भाजपा की दो दिवसीय योजना बैठक में चुनावी रणनीति पर मंथन के दौरान सोशल मीडिया को अहम हथियार बनाने पर जोर दिया गया। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि अब चुनाव केवल जनसभाओं, रैलियों, जनसंपर्क और परंपरागत प्रचार तक सीमित नहीं रह गया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म भी जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।खासकर जेन-जी यानी नई पीढ़ी के युवाओं पर सोशल मीडिया का व्यापक प्रभाव है। युवा राजनीतिक मुद्दों, नेताओं के विचारों और चुनावी वादों की जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हासिल कर रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के लिए इस वर्ग तक पहुंच बनाना बड़ी चुनौती और अवसर दोनों है। छोटे वीडियो, रील, इन्फोग्राफिक्स और लाइव संवाद के जरिये युवाओं को जोड़ने की रणनीति बनाई जा रही है।हाल के वर्षों में सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक पहचान बनाने वाले नए राजनीतिक समूहों की सक्रियता ने भी भाजपा का ध्यान खींचा है। पार्टी अब डिजिटल प्रचार को केवल सूचना प्रसार का माध्यम नहीं, बल्कि जनसंवाद और चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा मान रही है। मैदान में कार्यकर्ता जहां घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे, वहीं डिजिटल टीम सोशल मीडिया पर पार्टी की गतिविधियों, उपलब्धियों और विचारों को लोगों तक पहुंचाएगी। इस तरह आगामी चुनाव में राजनीतिक मुकाबला जमीन के साथ मोबाइल स्क्रीन पर भी दिखाई देगा।