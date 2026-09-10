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Mathura News: मिष्ठान विक्रेताओं की बैठक में उठाईं कारोबार से जुड़ी समस्याएं

Thu, 10 Sep 2026 01:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:24 AM IST
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Business-related issues raised at a meeting of sweet shop owners
मथुरा। मिठाई विक्रेता एसोसिएशन की बैठक बुधवार को मुकुंद रिजॉर्ट में हुई। इसमें मिष्ठान कारोबार से जुड़ी समस्याओं और विभागीय नियमों के अनुपालन में आ रही दिक्कतों पर चर्चा की गई।
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बैठक में जनपदभर से आए मिष्ठान विक्रेताओं ने खाद्य, बांट-माप और श्रम विभाग के अधिकारियों के समक्ष कारोबार से जुड़ी व्यावहारिक समस्याएं रखीं। व्यापारियों ने कहा कि कारोबारियों को विभिन्न विभागों की प्रक्रियाओं और नियमों का पालन करना पड़ता है। कई बार नियमों की जानकारी और विभागीय प्रक्रियाओं को पूरा करने में व्यावहारिक परेशानियां सामने आती हैं। व्यापारियों ने संगठन के माध्यम से समस्याओं को संबंधित विभागों तक पहुंचाकर उनका समाधान कराने की मांग की।
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बैठक में संगठन को मजबूत बनाने और अधिक से अधिक मिष्ठान विक्रेताओं को एसोसिएशन से जोड़ने पर भी जोर दिया गया। बैठक में जिला उद्योग केंद्र के चंद्रभान सिंह ने एक जिला-एक व्यंजन योजना की जानकारी दी। खाद्य विभाग के जतिन यादव व अक्षय राणा, बांट-माप विभाग के पवन यादव तथा श्रम विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर राज गौतम ने अपने विभागों के नियमों की जानकारी दी। बैठक में राजकुमार भगत, मनीष अग्रवाल रावी, मुकेश गुप्ता, योगेश यादव, नवल कुमार, श्याम गुप्ता, प्रकाश अग्रवाल, ओमप्रकाश बिंदल, कालीचरन बिंदल आदि मौजूद रहे।
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