रक्षाबंधन : पहले दिन ही दम तोड़ती नजर आई बसों की व्यवस्था

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नए बस अड्डे पर बसों के इंतजार में यात्री एक-एक घंटे तक खड़े दिखाई दिए। बस आते ही उसमें सवार होने के लिए यात्रियों में होड़ मच गई। भीड़ अधिक होने के कारण कई यात्रियों को बस में जगह नहीं मिली। महिला यात्रियों के साथ छोटे बच्चे और सामान के कारण उनकी परेशानी और बढ़ गई। कई मार्गों पर बसों की संख्या कम पड़ने से यात्रियों को समस्या का सामना करना पड़ा।रक्षाबंधन के लिए परिवहन निगम ने अतिरिक्त बसों के संचालन की व्यवस्था की थी, बावजूद इसके बृहस्पतिवार को ही व्यवस्थाएं दम तोड़ती नजर आईं। यात्रियों का कहना था कि त्योहार के समय बसों के फेरे बढ़ाए जाने चाहिए ताकि उन्हें घंटों इंतजार न करना पड़े। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कमल किशोर आर्य के अनुसार यात्रियों की संख्या के अनुसार बसों के फेरे बढ़ाए जा रहे हैं।