Mathura News: लाला के जन्मदिन की तैयारियां शुरू, कोई रत्नजड़ित पोशाक ले रहा तो कोई जड़वा रहा माणिक

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पोशाक कारोबारी अनुज शर्मा बताते हैं कि लड्डू गोपाल की पोशाक में इस बार हैंडीक्राफ्ट का काम भक्तों को खासा पसंद आ रहा है। बारीक कढ़ाई, जरी, जरदोजी, मोती और नगों से सजी पोशाकों की मांग बढ़ी है। कारीगर भी ग्राहकों की पसंद के मुताबिक पोशाक तैयार करने में जुटे हैं। कई ग्राहक बाजार में उपलब्ध डिजाइन के बजाय अपनी पसंद का रंग, कपड़ा और डिजाइन देकर पोशाक बनवा रहे हैं। कुछ पोशाकों में श्रद्धालु माणिक, मोती, कुंदन और अन्य सजावटी नगों का लगवाते हैं।पोशाक कारोबारी गणेश अग्रवाल का कहना है कि जन्माष्टमी से पहले ऑर्डर बढ़ने से पोशाक तैयार करने वाले कारीगरों की व्यस्तता बढ़ गई है। बाजार में लड्डू गोपाल के अलग-अलग आकार के लिए पोशाकों की बड़ी रेंज उपलब्ध है। छोटे स्वरूप के लिए आकर्षक पोशाकों से लेकर बड़े स्वरूप के लिए शाही अंदाज वाली पोशाकें बाजार में श्रद्धालुओं को लुभा रही है। वृंदावन में बनीं पोशाक विदेशों में जा रही हैं। यही नहीं, दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, गुणगांव और पंजाब के लोग यहां की पोशाकों को पसंद कर रहे हैं।