Mathura News: बैंककर्मियों की हड़ताल से 250 करोड़ का लेनदेन हुआ प्रभावित

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हड़ताल के दौरान चौकी बाग बहादुर स्थित पंजाब नेशनल बैंक परिसर के बाहर यूएफबीयू के बैनर तले 350 से अधिक बैंक अधिकारी-कर्मचारी जुटे। उन्होंने सरकार और बैंक प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने पांच कार्यदिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने, वेतन विसंगतियां दूर करने और एनपीएस समाप्त कर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग उठाई।केनरा बैंक अधिकारी संगठन के क्षेत्रीय सचिव भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय हड़ताल की जाएगी। 26 अक्तूर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी गई। प्रदर्शन में यूएफबीयू संयोजक जगमोहन शर्मा, जितेंद्र शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा, बामनजी चतुर्वेदी, यतेंद्र गौतम, शोभित वर्मा, अरविंद त्रिपाठी और जीतू दिवाकर आदि मौजूद रहे।