Mathura News: पश्चिम बंगाल से 38 साल पहले भागा अपहरण व दुष्कर्म का आरोपी वृंदावन में गिरफ्तार

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वृंदावन पुलिस ने बताया कि पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के थाना तिहत्तर के उपनिरीक्षक विकास घोष, सिपाही जीसू सोरेन एवं शोभिक ने स्थानीय पुलिस के साथ पानी घाट क्षेत्र स्थित एक मकान में दबिश दी। पुलिस टीम ने वर्ष 1988 में युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी 70 वर्षीय बुधदेव हालदार को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह परिक्रमा मार्ग में भीख मांगकर गुजारा कर रहा था।पश्चिम बंगाल पुलिस टीम में शामिल एसआई विकास घोष ने बताया कि आरोपी बुधदेव हालदार पर वर्ष 1988 में वारदात के बाद आरोपी पिछले 38 साल से फरार चल रहा था। सर्विलांस की मदद और छानबीन के बाद पता चला कि वह पिछले 32 साल से वृंदावन में किराए के मकान में साधु वेश में रह रहा था। इस मामले में पुलिस द्वारा चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी है। न्यायालय ने गिरफ्तारी के आदेश जारी किए थे।