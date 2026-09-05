Mathura News: 101 किलो पंचामृत से किया ठाकुर श्रीकेशव देव का अभिषेक
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:20 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:20 AM IST
विज्ञापन
मथुरा। मल्लपुरा स्थित प्राचीन मंदिर ठाकुर श्रीकेशवदेव महाराज में जन्माष्टमी पर उल्लास देखने को मिला। रात में शहनाई वादन और मंत्रोच्चार के बीच ठाकुरजी का 101 किलो पंचामृत से अभिषेक किया गया। दूध, दही, बूरा, शहद, घृत, पंचमेवा और सुगंधित जड़ी-बूटियों से तैयार पंचामृत से अभिषेक के दौरान मंदिर प्रांगण ‘नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की’ के जयकारों से गूंज उठा।
श्रीकृष्ण सामूहिक संकीर्तन मंडल के तत्वावधान में मनाए गए जन्मोत्सव में रात 10 से 11 बजे तक अभिषेक हुआ। सेवायत जगदीश प्रसाद गोस्वामी, भगवत स्वरूप गोस्वामी, बिहारी लाल गोस्वामी एवं गौरव गोस्वामी ने ठाकुरजी को रत्नजड़ित पोशाक धारण कराकर रजत सिंहासन पर विराजमान कराया। मंदिर को आकर्षक लाइटों और फूलों से सजाया गया था। संकीर्तन मंडल की ओर से भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन गायक मनमोहन सर्राफ, दीपक शर्मा ने भजनों की प्रस्तुति दी। पंचामृत और पंजीरी प्रसाद वितरण किया गया। व्यवस्था में अध्यक्ष सोहनलाल शर्मा, मुकट मनी शर्मा, दिलीप पांडे, बृजनंदन शर्मा, सुरेश अग्रवाल, महेश गोयल, कृष्ण गोपाल शर्मा, श्यामा चरण गोस्वामी एवं मीडिया प्रभारी नारायण प्रसाद शर्मा का सहयोग रहा। संवाद
विज्ञापन
श्रीकृष्ण सामूहिक संकीर्तन मंडल के तत्वावधान में मनाए गए जन्मोत्सव में रात 10 से 11 बजे तक अभिषेक हुआ। सेवायत जगदीश प्रसाद गोस्वामी, भगवत स्वरूप गोस्वामी, बिहारी लाल गोस्वामी एवं गौरव गोस्वामी ने ठाकुरजी को रत्नजड़ित पोशाक धारण कराकर रजत सिंहासन पर विराजमान कराया। मंदिर को आकर्षक लाइटों और फूलों से सजाया गया था। संकीर्तन मंडल की ओर से भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन गायक मनमोहन सर्राफ, दीपक शर्मा ने भजनों की प्रस्तुति दी। पंचामृत और पंजीरी प्रसाद वितरण किया गया। व्यवस्था में अध्यक्ष सोहनलाल शर्मा, मुकट मनी शर्मा, दिलीप पांडे, बृजनंदन शर्मा, सुरेश अग्रवाल, महेश गोयल, कृष्ण गोपाल शर्मा, श्यामा चरण गोस्वामी एवं मीडिया प्रभारी नारायण प्रसाद शर्मा का सहयोग रहा। संवाद
विज्ञापन